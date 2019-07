Motorista passa mal e carro invade calçada de restaurante

CARATINGA – Na tarde de ontem, um acidente no centro da cidade causou um grande alvoroço. A ocorrência foi registrada na rua Dona Julica. As informações preliminares apontam que o motorista teria passado mal e então, ele perdeu o controle da direção, o veículo subiu pela calçada e chegou invadir o espaço do restaurante Chuletão.

O Corsa Classic era dirigido por Geraldo Vicente de Oliveira, 64 anos. O automóvel invadiu a calçada do Chuletão, derrubando uma pilastra e ainda quebrando uma mesa e a vidraça. Por muito pouco duas pessoas que caminhavam pela calçada não foram atingidas.

Um médico que passava pelo local prestou atendimento. Em seguida, chegaram os bombeiros militares. De acordo com o sargento BM Oliveira, quando o resgate chegou ao local, a vítima estava deitada ao solo depois de ter sido retirada do carro por populares.

O motorista Geraldo foi encaminhado consciente para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e disse que não estava se sentindo bem. Ele reclamava de fortes dores no peito.