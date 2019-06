ACIDENTE NA MG-329

Dois veículos colidiram e um deles foi consumido pelas chamas. Ocupantes ficaram feridos

BOM JESUS DO GALHO – Um acidente foi registrado na madrugada de ontem, no km 24 da MG-329, trecho que corta o município de Bom Jesus do Galho. A colisão envolveu um Cobalt e um Corsa, sendo que um dos automóveis pegou fogo após a batida. Os ocupantes dos veículos ficaram feridos.

Conforme levantamentos feitos pelos bombeiros militares, que prestaram socorro às vítimas, o Cobalt seguia sentido trevo de Sapucaia enquanto o Corsa seguia sentido Bom Jesus do Galho. Este veículo era dirigido por Rafael de Souza Botelho, 32 anos, e levava três passageiros. Sargento BM Fernandes informou que foi necessário o uso do aparelho desencarcerador para retirar as vítimas. Ele relatou que o motorista Rafael sofreu fraturas numa das pernas e em um dos braços. Já a passageira Maria Sales de Souza, 76, que é avó do condutor, teve ferimentos considerados leves. Ambos foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. Os demais passageiros foram socorridos por terceiros.

O veículo Cobalt foi consumido pelas chamas após a colisão, mas seus três ocupantes conseguiram sair e sofreram ferimentos leves. Este automóvel era conduzido por João Geraldo de Freitas, 44. Os bombeiros extinguiram as chamas e também limparam a pista, devido ao derramamento de óleo.

De acordo com informações, João Geraldo foi submetido ao teste do etilômetro, sendo constatado que ele ingeriu bebida alcoólica. O motorista foi conduzido para UPA e após atendimento, foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil.

As causas do acidente serão apuradas.