Rapaz que estava desaparecido é encontrado pela PC. Jovem sofreu uma queda de moto na ‘curva do engenheiro’

CARATINGA – A família de Isaac Pereira Rocha, 24 anos, passou horas angustiantes entre a noite de sexta-feira (7) e a manhã de ontem. O jovem saiu de casa e não mais deu notícias. A Polícia Civil fez rastreamento e encontrou Isaac. Ele sofreu um acidente na MG-329, na ‘curva do engenheiro’, trecho entre Caratinga e Bom Jesus do Galho.

Conforme a família, Isaac fez contato às 21h35 de sexta e avisou que seguia de moto para casa de sua mãe, no distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga. No entanto, ele não chegou ao seu destino e tão pouco fez contato com parentes, que é algo incomum para o perfil do jovem.

Na manhã de ontem, a Polícia Civil foi informada do caso e iniciou a procura pelo jovem. Foi feito levantamento do percurso seguido por Isaac, que saiu de sua residência no bairro Santa Cruz com destino ao distrito de Sapucaia.

Durante rastreamento, os policiais civis encontraram Isaac na chamada ‘curva do engenheiro’. Houve um acidente e o rapaz caiu em uma ribanceira, num local de difícil acesso. Foi acionado os bombeiros militares, que fizeram o resgate da vítima, que foi levada para unidade de saúde em Caratinga.

Até o final dessa edição, as informações apontavam que o jovem passou por exames e que seu quadro clínico era estável. Isaac teve ferimento na cabeça, mas não teria sofrido fraturas.