ACIDENTE NA ‘CURVA DO EUCALIPTO’

Motorista fica ferido ao perder controle da direção e veículo bater em meio-fio na BR-116

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã desta quinta-feira (25), um motorista ficou ferido ao perder o controle da direção e o veículo bater contra um meio-fio as margens da BR-116, no km 557, local conhecido como “curva do eucalipto”.

Segundo socorrista do Regate União de Santa Bárbara do Leste, o homem relatou que chovia no momento em que seguia pela via e que quando entrou na curva acabou perdendo o controle da direção, o veículo rodou na pista e bateu contra o meio-fio.

O motorista se queixava de fortes dores no braço esquerdo e nas costas, sendo levado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. A vítima não teve o nome revelado.

Imagem e informações do Resgate União de Santa Bárbara do Leste