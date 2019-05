ACIDENTE NA BR-474

Carro colide contra árvore, uma pessoa morre e duas ficam feridas

CARATINGA – Um acidente foi registrado na noite deste domingo (5) no km 161 da BR-474, trecho compreendido entre Caratinga e Piedade de Caratinga. Um carro saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. Segundo informações, o Fiat Uno, placas de São João do Oriente, saiu da rodovia e colidiu contra uma árvore. O choque foi violento. Três pessoas estavam no veículo e o socorro foi feito pelos bombeiros militares. Foi necessário o uso do aparelho desencarcerador para cortar a lataria do Fiat Uno.

O motorista Bruno Dias Cordeiro, 23 anos, teve ferimentos na cabeça. De acordo com a Polícia, ele apresentava sinais de embriaguez. Outra informação é que Bruno não tem Carteira Nacional de Habilitação e latas de cerveja foram encontradas no interior do automóvel. Os passageiros Gilberto Costa Moreira, 44, e Wardsson da Silva Santos, 21, foram resgatados em estado grave e conduzidos para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. Gilberto não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.