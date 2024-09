ACIDENTE NA BR-474

Motorista perdeu o controle da direção e caminhão chocou contra um barranco

PIEDADE DE CARATINGA – Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (17) na BR-474, em um local conhecido como Piedade de Caratinga. O motorista ficou ferido.

Segundo informações preliminares, o veículo apresentou defeito mecânico, então o motorista perdeu o controle da direção, o caminhão entrou na contramão e chocou contra um barranco. A força do impacto foi tão intensa que um dos pneus foi arrancado e arremessado para o outro lado da estrada, caindo em uma ribanceira.

O caminhão ficou com a dianteira muito danificada. O motorista, que estava sozinho no momento do acidente, sofreu lesões no rosto e nas pernas. Ele foi prontamente socorrido por uma ambulância de Piedade de Caratinga e levado para o hospital de Caratinga, onde permaneceu em observação.

As autoridades investigam as causas do defeito mecânico e ressaltam a importância da manutenção preventiva de veículos, especialmente em trechos sinuosos e de serra, como o da BR-474