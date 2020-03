Acidente na BR-458

Motociclista de Inhapim morre após colidir contra caminhão

IAPU – O motorista Rafael da Silva Oliveira, 26 anos, morreu em um acidente ocorrido na noite de sábado (7) no km 103 da BR-458, próximo a Iapu. A moto que ele pilotava colidiu contra um caminhão. A vítima trabalhava como padeiro e residia no bairro Santo Antônio, em Inhapim.

O Corpo de Bombeiro de Dom Cavati foi acionado e constatou o óbito de Rafael. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão, Júlio Cesar de Oliveira Silva, não se feriu. Ele relatou que seguia pela BR-458 e ao fazer uma curva à esquerda, viu um farol alto em direção a seu caminhão, escutando, em seguida, um barulho muito alto. Quando percebeu que havia colidido com a motocicleta, solicitou a terceiros que acionassem o socorro e a polícia, já que seu telefone estava sem sinal.

A perícia técnica da Polícia Civil também esteve no local realizando os trabalhos de praxe e liberou o corpo para o serviço funerário. As causa do acidente serão apuradas.