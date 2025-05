Acidente na BR-116 mata motociclista

FERVEDOURO — Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (24) na BR-116, na altura da região da Graminha, resultou na morte de Valter Rodrigues Costa, de 58 anos.

De acordo com informações colhidas no local, a vítima seguia de motocicleta, retornando do trabalho, quando foi atropelada por uma carreta. O impacto foi tão violento que a moto foi arrastada por cerca de 80 metros, até o veículo de carga parar no sentido contrário da pista. O motorista da carreta, descrito por testemunhas como muito jovem, permaneceu no local após o acidente.

Uma mulher que estava na garupa da motocicleta sofreu apenas escoriações leves e foi encaminhada para atendimento médico no hospital da cidade.

Equipes da Perícia da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal e socorristas da concessionária EcoViaMinas atenderam a ocorrência. O corpo de Valter Rodrigues Costa foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações e fotos: Paulo Roberto da Rádio