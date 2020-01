Acidente na BR-116, em Ubaporanga

Colisão envolveu ônibus e dois automóveis. Cinco pessoas ficaram feridas

UBAPORANGA – Na madrugada de domingo (19), uma colisão entre dois automóveis e um ônibus deixou cinco pessoas feridas na BR-116, nas proximidades do Córrego do Barracão, em Ubaporanga.

Um veículo Pálio, com placas de Ubaporanga, bateu em um Hyundai HB-20, com placas de São Paulo. Um ônibus que vinha logo atrás bateu no HB-20. Segundo informações, ambos foram surpreendidos pelo Pálio, que invadiu a contramão após passar em uma curva. Com a batida, o Pálio rodou na pista e foi parar nas margens da rodovia

Quatro dos cinco ocupantes da HB-20 foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar e levados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. As vítimas apresentavam escoriações pelo corpo.

No Pálio apenas um rapaz foi localizado. Ele disse que os outros ocupantes do veículo, inclusive o condutor, saíram do local. A Polícia Rodoviária Federal investiga o fato.

O ônibus seguia de Teófilo Otoni para o Rio de Janeiro. Os passageiros não ficaram feridos.