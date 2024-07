ACIDENTE NA BR-116

Carreta capota e é consumida pelas chamas

MANHUAÇU – Uma carreta capotou e foi consumida pelas chamas na noite desta quinta-feira (18). O acidente foi registrado no km 582 da BR-116, em São Pedro do Avaí, distrito de Manhuaçu. O motorista não se feriu com gravidade no acidente.

Assim que os bombeiros militares chegaram ao local, constaram que a carreta havia descido em uma ribanceira e que estava em chamas. O motorista conseguiu escapar, mas tinha escoriações pelo corpo. Ele foi conduzido pela equipe da concessionária EcoRioMinas e levado para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, para melhor ser avaliado seu quadro clínico.

Os bombeiros utilizaram duas linhas de ataque e 5.000 litros de água para extinguir o incêndio no veículo. Além disso, controlaram um princípio de incêndio na vegetação causado pelas chamas da carreta.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da concessionária EcoRioMinas deram suporte na ocorrência, assumindo a responsabilidade pelo controle do trânsito e pela limpeza da pista.

Fonte: Portal Caparaó