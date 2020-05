Acidente na BR-116

Carro sai da pista e colide contra árvore. Motorista morreu no local

UBAPORANGA – Ângelo Máximo de Souza Castro, 42 anos, faleceu na noite desta terça-feira (5), depois de sofrer um acidente automobilístico na BR-116, perímetro urbano de Ubaporanga, próximo ao restaurante Nadinho’s.

De acordo com informações preliminares passadas pela Polícia Rodoviária Federal, Ângelo conduzia um veículo Gol, com placas de Ubaporanga, e quando passava pela reta acabou perdendo o controle da direção e colidiu violentamente contra uma árvore. Na sequência, bateu contra uma placa de sinalização, que foi arrancada. O carro foi parar em uma lavoura de café,

O Grupamento de Bombeiros Voluntários foi acionado e constatou que Ângelo não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e irá emitir laudo apontando as causas do acidente.