Acidente na BR-116

Carro ficou destruído, mas vítimas não sofreram ferimentos graves

INHAPIM – O cenário era apavorante, um carro completamente destruído. Porém, os três ocupantes não sofreram ferimentos graves. Chamou mais atenção o fato de uma criança de quase dois anos. Ela escapou ilesa e segundo os bombeiros militares, o uso da cadeirinha foi fundamental e protegeu a criança. O acidente foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (23) na BR-116, trecho que corta o município de Inhapim, nas proximidades da AABB.

Três pessoas da mesma família estavam no Corsa, placas de Inhapim, o motorista Elias Loures Fernandes, 31 anos, sua esposa Walida da Silva Marçal Fernandes, 26, e o filho do casal. Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção, o Corsa saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore.

Os bombeiros militares e os bombeiros voluntários de Ubaporanga foram acionados e socorreram os ocupantes. Elias reclamava de dores na região do abdômen. Ele foi levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Walida sentia dores no ombro e na barriga. Ela foi retirada do carro pelos bombeiros militares, que usaram colar cervical e prancha longa. Walida também foi encaminhada para o HNSA. O filho do casal não sofreu ferimentos.