Acidente grave deixa três mortos na BR-381, em João Monlevade

Um acidente ocorrido nesta quarta-feira (22), por volta das 7h20, na BR-381, em João Monlevade, resultou em uma tragédia com três vítimas fatais. As vítimas, todas do sexo masculino e com idades entre 30 e 40 anos, estavam em uma caminhonete que colidiu com uma carreta sem carga. Duas das vítimas ficaram presas às ferragens, enquanto uma foi ejetada do veículo. O acidente aconteceu quando a caminhonete, que seguia em direção a Belo Horizonte, se envolveu no choque com a carreta.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) foram mobilizadas para prestar socorro, mas não foi possível salvar as vítimas.

De acordo com o motorista da carreta, o condutor do outro veículo invadiu a pista no sentido João Monlevade, batendo na lateral esquerda.

O trânsito na região do km 361 da BR-381 segue em sistema pare-siga, sob coordenação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), enquanto a Perícia Técnica da Polícia Civil realiza os trabalhos necessários para apurar as causas do acidente.

Matéria em atualização.

Fonte: O Popular