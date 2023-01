Acidente grave deixa duas vítimas fatais em Ibitirama

Um casal faleceu após um acidente na manhã de hoje (27/01), em Ibitirama. Américo Alves da Silva, 58 anos, e Zelina Luiz Balbina da Silva, 56, lavradores, estavam indo de sua casa na zona rural em direção à cidade, quando colidiram de moto com uma pick-up parada na estrada.

O acidente aconteceu próximo ao campestre, na Rodovia ES-185. A pick-up Toyota Bandeirante estava parada na pista para dar carona a uma pessoa que também ia sentido Ibitirama, quando a motocicleta bateu em sua traseira.

A Polícia Militar esteve no local fazendo a segurança da pista, para evitar mais acidentes. O motorista da pick-up prestou socorro no local, ajudando as vítimas, e chamou a ambulância e a viatura, mas após foi enviado para o hospital.

A Notícia do Caparaó