Acidente fatal no trevo de Sericita

ABRE CAMPO – Um acidente fatal foi registrado na manhã do último sábado (1) no km 90 da BR-262, próximo ao trevo de Sericita, mas no município de Abre Campo. O motociclista Geoni Pereira Simeão, de 33 anos, morreu ao colidir contra uma carreta.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 8h, a motocicleta pilotada por Geoni colidiu de frente com uma carreta. Com o impacto, ele foi projetado para baixo de outro veículo de carga que seguia no sentido contrário, não resistindo aos ferimentos.

Conforme os bombeiros, que atenderam à ocorrência, a equipe encontrou o corpo da vítima já coberto com uma manta laminada. Após a chegada da perícia técnica, ele foi retirado debaixo da carreta e entregue à funerária.

Um laudo irá apontar as causas do acidente.