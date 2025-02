Acidente fatal no trevo de Divino

DIVINO – Um homem de 44 anos morreu na manhã desta sexta-feira (31/01) depois de bater com um carro no trevo que dá acesso à cidade de Divino. A vítima, Marcio Carlos de Souza, é natural de Carangola.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e constatou a morte do motociclista. De acordo com a PRF, toda atenção é necessária ao atravessar qualquer rodovia, principalmente onde há trevo de acesso a outras vias.

Um laudo pericial irá apontar as causas do acidente.

Rádio Muriaé