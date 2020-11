ACIDENTE FATAL NO CENTRO DA CIDADE

Jovem motociclista morre depois de colidir contra um carro na avenida Catarina Cimini

CARATINGA – Guilherme Cotta Miranda Oliveira, 19 anos, faleceu depois de se envolver em um acidente na noite desta última terça-feira (17), na avenida Catarina Cimini. A motocicleta que Guilherme pilotava colidiu contra um Corsa Classic.

O jovem motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. “Nós fomos acionados por volta das 19h45 para um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo automotor próximo ao viaduto da Avenida Catarina Cimini. O deslocamento foi muito rápido, o local é muito próximo do pelotão. Chegando ao local, a gente se deparou com a vítima inconsciente. Quando a gente fez a abordagem, verificamos que ela estava com trauma de crânio e trauma de face. De acordo com essa primeira análise que fizemos, nós imobilizamos a vítima em prancha longa e a transportamos até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). Ela recebeu o atendimento médico, porém, não suportou os ferimentos”, disse o sargento Silvestre, do Corpo de Bombeiros.

O motorista do carro não se feriu. “Ao que parece o veículo automotor fez uma conversão de contorno no local e a moto bateu de frente com a lateral do passageiro”, disse sargento Silvestre. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência e a perícia da Polícia Civil também periciou a cena do acidente. As causas serão investigadas pelas autoridades policiais.

O corpo de Guilherme foi sepultado na tarde de ontem no cemitério São João Batista. Durante o cortejo, seus amigos prestaram homenagens.