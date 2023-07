Acidente fatal na MG-329

CARATINGA- Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (16), na MG-329, próximo a Frical. A colisão lateral envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio.

Dos ocupantes da motocicleta, o condutor, identificado como Robert Carlos Peixoto, 33 anos, faleceu no local. Outra vítima foi encaminhada para atendimento médico com fraturas expostas.

Perícia da Polícia Civil e funerária estão no local.