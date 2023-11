ACIDENTE FATAL NA MG-329

Colisão envolveu um caminhão e dois automóveis. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas

BOM JESUS DO GALHO – Um grave acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (29) na MG- 329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho, próximo ao trevo de Sapucaia. A colisão envolveu um caminhão e dois automóveis. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas.

De acordo com informações de testemunhas, o veículo Tiggo estava voltando de Caratinga para Córrego Novo, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão da DPC. O pneu do caminhão estourou e ele foi jogado para o acostamento. Atrás do Tiggo, seguia um veículo Escort, que também acabou sendo atingido pelo caminhão.

No veículo Tiggo, estavam dois irmãos, Francisco Rodrigues de Andrade, 67 anos, que estava na condução e veio a óbito; o irmão conhecido como “Dé”, que teve escoriações; e o pai dos dois, Alvim Andrade, de aproximadamente 90 anos, que teve múltiplas fraturas no braço esquerdo. O motorista do Escort teve um corte no braço. As vítimas foram socorridas para o hospital em Caratinga pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do caminhão não ficou ferido.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e um laudo emitido pela Perícia Técnica da Polícia Civil irá apontar as causas do acidente.