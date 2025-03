Acidente fatal na estrada para Sacramento

Dois lavradores morrem após colisão violenta entre motos

MANHUAÇU – Uma colisão, registrada na noite desta quinta-feira (27), entre duas motocicletas na rodovia Antônio Pereira Neto, estrada que liga Sacramento à BR 116 resultou na morte dos lavradores Ademir Vieira da Costa, de 46 anos, e Alissom Antonio de Melo, 32.

De acordo com o registro policial, Ademir conduzia sua motocicleta Yamaha YBR sentido ao distrito de Sacramento e o outro lavrador, seguia numa Honda CBX Twister, sentido à BR 116, quando os dois veículos colidiram de frente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorro às vítimas, tendo a equipe médica constado o óbito de Ademir no local, devido à gravidade de seus ferimentos. Já o condutor da segunda moto, foi socorrido com fratura exposta nos membros superiores e fêmur, sendo notado pelos socorristas sintomas de embriaguez, o que foi constatado pelos médicos durante atendimento na Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Cesar Leite. Na madrugada desta sexta, Alissom Antonio de Melo, 32, morreu.

Após os trabalhos do Perito Mateus, os veículos foram retirados do local e o corpo do lavrador liberado para a funerária Santa Terezinha.

Fonte: Portal Caparaó