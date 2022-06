Acidente fatal na BR-116, próximo ao Ceasa

Motociclista morreu depois de colidir na lateral de caminhão

CARATINGA– O motociclista José Luciano da Silva, 81 anos, morreu depois de colidir na lateral de um caminhão. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (30) na BR-116, próximo ao Ceasa.

Valdir, motorista do caminhão seguia de Caratinga para São João do Oriente, disse que quando passava perto da Ceasa, uma caminhonete que estava no sentido contrário deu sinal para que ele parasse. “Eu não vi nada, não escutei nada, só quando desci do caminhão percebi o que tinha acontecido”, lamentou.

Nos pneus do caminhão existiam marcas de sangue e da motocicleta, indicando que a colisão foi na lateral direita. As informações preliminares indicam que, provavelmente, o motociclista encostou no caminhão, se desequilibrou e caiu. As rodas do caminhão podem ter passado sobre a cabeça da vítima.

De acordo com familiares, José Luciano morava no bairro Santa Zita e estava indo ao hospital Casu visitar uma pessoa. A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis. Um laudo pericial irá apontar as causas do acidente.