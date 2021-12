Acidente fatal na BR-116, em Inhapim

José Mauro, 58 anos, morreu depois de ser atropelado por um caminhão dos Correios

INHAPIM – José Mauro Tiago, 58 anos, morreu no início da tarde dessa segunda-feira (20), depois de ser atropelado em sua bicicleta por um caminhão. O acidente aconteceu próximo a uma boate, na BR-116, em Inhapim.

O condutor do caminhão seguia sentido Inhapim e o ciclista, natural de Dom Cavati, no sentido contrário. Segundo o bombeiro Oliveira, do Resgate Ubaporanga, sua equipe foi acionada pelo hospital de Inhapim, e quando chegou ao local do acidente, “o ciclista que estava com uma grave lesão na cabeça, não tinha mais sinais vitais”.

O motorista do caminhão, que preferiu não se identificar, disse que a vítima tentava atravessar a rodovia, próximo a uma curva acentuada, e quando ele viu tentou desviar do ciclista, mas como já estava muito próximo, não conseguiu evitar a colisão. O corpo de José Mauro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A perícia da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do acidente realizando os trabalhos de praxe.