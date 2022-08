Acidente fatal na BR-116, em Dom Corrêa Ocupantes da motocicleta morrem em colisão contra Gol

tra Gol

MANHUAÇU – Duas pessoas morreram em um acidente ocorrido por volta das 18h50 desse domingo (31/7) na BR-116, em Dom Côrrea, município de Manhuaçu. As vítimas Jhonatan José de Souza, 27 anos, e Hélio da Silva Rodrigues, 22, estavam em uma motocicleta, que se envolveu em um acidente com um automóvel Gol.

Segundo informações preliminares, o Gol seguia sentido Realeza, enquanto a motocicleta vinha sentido Santa Bárbara do Leste. A colisão foi frontal. Um laudo pericial irá apontar as causas do acidente.

Com o impacto, o Gol parou no acostamento da pista. O motorista foi socorrido por populares e levando para atendimento médico. A informação inicial é que ele teve escoriações pelo corpo.

As vítimas residiam no distrito de São Sebastião do Sacramento, em Manhuaçu.