Acidente fatal entre Inhapim e São Domingos das Dores

Um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (8) envolvendo um caminhão carregado de pepinos, resultou em uma vítima fatal e dois feridos em estado grave, na rodovia que liga Inhapim a São Domingos das Dores, o local é conhecido como ”Pé da Serra”.

O veículo que transportava três ocupantes, saiu da pista e caiu em um barranco,

De acordo com informações iniciais, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o socorro das vítimas. Armindo Ferreira do Nascimento, 46 anos, que é de Ubaporanga,não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, enquanto as outras duas foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao hospital.

Uma viatura da Polícia Militar de São Domingos das Dores estava no local prestando apoio e aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Estadual e da perícia técnica da Polícia Civil, que também foram acionadas para conduzir os procedimentos legais e investigar as causas do acidente.