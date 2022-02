ACIDENTE FATAL EM SANTA RITA DE MINAS

Motociclista morre depois de colidir contra Kombi

SANTA RITA DE MINAS – Josimar da Silva Nobre, 35 anos, morreu em um acidente registrado no KM 535 da BR-116, em Santa Rita de Minas, na manhã dessa quarta-feira (16).

De acordo com informações obtidas junto a Polícia Rodoviária Federal, uma Kombi seguia sentido a Caratinga e a moto vinha no sentido contrário. Josimar, que pilotava a moto, estaria tentando fazer uma ultrapassagem quando colidiu contra a Kombi, e foi arrastado por ela.

Josimar, que é de Santa Rita de Minas, faleceu no local, e o motorista da Kombi, Fábio de Souza Moura, 45 anos, sofreu fratura no braço esquerdo e o passageiro Carlos de Jesus Gabriel, 35, teve contusão na face. Os dois foram socorridos ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora pelos bombeiros militares.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e emitirá laudo apontando as causas do acidente, em seguida, liberou o corpo para o IML (Instituto Médico Legal).