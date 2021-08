Acidente fatal em Inhapim

Servente de pedreiro morre depois de perder o equilíbrio da moto e bater contra parede

INHAPIM– Gleyson Viana Mendes, 28 anos, faleceu na tarde desta segunda-feira (16), em Inhapim, depois de bater com a motocicleta que pilotava contra uma parede.

De acordo com informações de populares, Gleyson teria se desequilibrado depois de passar em um quebra-molas na rua Doutor Rodrigo do Vale Castro, próximo à entrada do bairro Santo Antônio. A colisão foi tão violenta que fez um buraco na parede de concreto onde o motociclista bateu.

Um tio de Gleyson, que preferiu não se identificar, disse que ele estava trabalhando como servente de pedreiro e já estava retornando para casa. Ele disse ainda que todos os dias Gleyson também buscava a mãe, mas hoje ela não estava na motocicleta.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe, não sendo possível afirmar a causa do acidente, já que marcas de frenagem não foram encontradas, e muitos carros e pessoas estavam no local.