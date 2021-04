ACIDENTE FATAL EM IMBÉ DE MINAS

Motociclista só percebeu obra de construção de ponte a poucos metros do barranco onde caiu

IMBÉ DE MINAS – Wilson Morais de Melo, 29 anos, faleceu na noite deste último domingo (18), depois de sofrer um acidente no centro de Imbé de Minas.

Por volta das 22h20, a vítima conduzia a motocicleta Honda CG150 Titan, descendo pela avenida Antônio Dias, quando se deparou com um local interditado para a construção de uma ponte. No entanto, Wilson só percebeu a obra a poucos metros do barranco, e não conseguiu parar o veículo, sofrendo uma queda de quatro metros, se chocando contra o concreto, vindo a falecer no local.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e irá emitir laudo apontando as causas do acidente.