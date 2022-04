Acidente envolvendo três veículos deixa um homem ferido

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Jaime Demarque, 63 anos, ficou ferido na manhã dessa segunda-feira (11), depois de se envolver em um acidente envolvendo três veículos na serra do Barro Branco, em Santa Bárbara do Leste.

De acordo com o socorrista Erenaldo Ferreira, do Resgate União, no local estavam dois veículos no mesmo sentido, onde houve uma colisão lateral, e um caminhão que estava parado, mas que acabou sendo atingido também.

Ainda segundo Erenaldo, o proprietário do caminhão, Jaime Demarque, estava conduzindo o veículo Fiat Pulse, que levava uma peça do caminhão, e quando encostou na terceira faixa para fazer uma conversão à esquerda, foi atingido por um Fiat Fiorino ao cruzar a pista. “Jaime Demarque teve um corte contuso na cabeça, um corte dentro da boca e suspeita de traumatismo craniano, sendo encaminhado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O motorista do caminhão era funcionário do senhor que levava a peça, estava sentado à frente do veículo e por pouco o Fiat Fiorino não o atropelou, foi questão de segundos. A gente aproveita pra deixar um aviso aos motoristas que transitam nas rodovias que no momento que o veículo der defeito não fiquem próximo a ele, mas fique fora da pista para evitar um acidente”, explicou Erenaldo.