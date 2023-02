Acidente envolvendo caminhões interditou totalmente a BR-040 em Congonhas

Um acidente na BR-040, próximo ao viaduto das Almas, entre Congonhas e Itabirito, na região Central de Minas Gerais, interditou totalmente o trânsito no sentido Belo Horizonte, no início da manhã desta sexta-feira (10 de fevereiro). Por volta de 6h40 as pistas foram completamente fechadas para retirada dos veículos e somente por volta de 9h as pistas foram liberadas. O congestionamento no local era de 7 quilômetros.

Reponsáveis pela concessionária Via 040 que administra a fizeram a remoção dos veículos. Pelo menos três caminhões se envolveram no acidente. Um caminhão ficou em “L” na pista e outros dois ficaram caídos e tombados na marginal. O trânsito é muito lento na região e os motoristas devem evitar a rodovia.

Ainda não há detalhes da dinâmica do acidente. Uma pessoa ficou levemente ferida e não precisou de socorro médico. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foram acionados para a ocorrência.

Fonte : O tempo