Acidente entre ônibus e carro deixa um ferido na BR-116

.

Um acidente entre um ônibus e um carro de passeio na manhã deste domingo (26/02), deixou uma pessoa ferida na BR 116, próximo a entrada que dá acesso ao distrito de Itamuri.

De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, o condutor do carro perdeu o controle, invadiu a pista contraria e bateu no ônibus.

Depois de muito trabalho, os militares conseguiram retirar o condutor das ferragens e o encaminharam para o Hospital São Paulo.

No ônibus, que seguia de Muriaé para Manhumirim, além do motorista e ajudante, tinham 14 passageiros e ninguém se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, onde controlou o trânsito e registrou o acidente.

Fonte : Portal Caparaó