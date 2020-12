Acidente entre moto e carro deixa duas pessoas feridas

CARATINGA – Magno Anastácio de Lana e Wanderley Anastácio de Lana ficaram feridos depois de se envolverem em um acidente na BR-116, próximo ao Parque de Exposições.

Alcebíades Antônio do Carmo, 81 anos, conduzia uma caminhonete Fiat Strada tinha acabado de sair do Bairro das Graças e seguida para o Córrego dos Bertoldos, zona rural de Caratinga. Próximo à Unidade III da Unec, ao fazer a conversão para entrar à esquerda, Alcebíades não parou no acostamento, e a moto CB 300 que trafegava atrás, acabou colidindo contra o carro. “Olhei e não vi nada, atravessei e só escutei o barulho e parei”, disse o motorista que não ficou ferido.

Segundo o policial rodoviário federal Romulo Leite, se o condutor tivesse ido para direita e observado o trânsito antes de atravessar a rodovia, poderia ter evitado o acidente.

Magno que conduzia a moto teve fratura em uma das pernas e escoriações, o garupa Wanderley sofreu escoriações. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiro Militar.