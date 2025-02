Acidente entre dois carros e moto faz 12 vítimas em Coronel Fabriciano

Um acidente entre uma moto e dois veículos de passeio fez 12 vítimas em Coronel Fabriciano, na madrugada deste domingo (2 de fevereiro).

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o motociclista afirmou que, em uma curva, um carro com seis ocupantes bateu na moto, o que fez com que ele se desequilibrasse e caísse.

Depois, o automóvel ainda teria batido no outro veículo de passeio, onde estavam o motorista e três passageiros. Já na motocicleta estavam duas pessoas.

Algumas vítimas tiveram escoriações leves, e outras precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde. Não há risco de morte.

Fonte: O Tempo