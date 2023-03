Acidente entre carro e ônibus mata uma pessoa carbonizada e deixa sete feridos na LMG-850

Nesta segunda-feira (6), um grave acidente foi registrado por volta das 16h, na rodovia LMG-850, entre os municípios de Ubá e Rodeiro, na Zona da Mata de Minas Gerais. Um carro e um ônibus colidiram, tento o carro pegado fogo em seguida e o condutor morreu. Sete pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do ônibus, de 42 anos, relatou que seguia no sentido Rodeiro/Ubá e, em uma curva, se deparou com o veículo de passeio vindo em sentido contrário.

O ônibus, da empresa Unida, e o carro, aparentemente um Fiat Uno, colidiram, o automóvel pegou fogo e o condutor, que não teve a idade informada, morreu carbonizado. Já o ônibus, que fazia a linha Cataguases/Ubá, saiu da pista e tombou às margens da rodovia, em uma área de pasto.

Conforme as informações, o condutor e o auxiliar dele, além de cinco passageiros, sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente causou lentidão no trânsito da região, e equipes de resgate trabalharam no local para atender as vítimas e controlar o tráfego na rodovia. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos de praxe. As causas do acidente devem ser investigadas.

Fonte: Diário do Aço