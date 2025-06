Acidente entre carro e moto deixa homem morto em Abre Campo

Colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), próximo ao posto Minas Mar

ABRE CAMPO — Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (18) resultou na morte de um homem em Abre Campo, na região próxima ao posto Minas Mar. A colisão envolveu uma motocicleta e um Fiat Uno.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, moradora do município, não resistiu aos ferimentos provocados pela batida e morreu no local. A identidade do homem não havia sido divulgada até o fechamento desta edição.

As causas exatas do acidente ainda serão apuradas pela perícia da Polícia Civil, que esteve no local para realizar os levantamentos necessários.

O trânsito na área ficou temporariamente interditado para o trabalho pericial e a remoção dos veículos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para as providências cabíveis.