Acidente entre carretas e carro deixa feridos e fecha BR-381

Um acidente envolvendo três carretas e um carro deixou, ao menos, seis pessoas feridas — uma delas presa às ferragens — na BR-381, altura do km 430, no sentido Espírito Santo, próximo ao posto 30, entre Sabará e Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o helicóptero da corporação foi acionado para resgate do ocupante do carro de passeio, que ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros resgatou, de helicóptero, uma pessoa que ficou ferida após um grave acidente envolvendo três carretas e um carro de passeio na BR-381, entre Caeté e Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (5).

Em um dos caminhões estavam três pessoas, que, conscientes, foram orientadas. Uma delas precisou ser socorrida, com quadro de trauma cranioencefálico e sangramento no rosto.

No segundo caminhão, havia duas pessoas, que também estavam conscientes e foram orientadas. O terceiro veículo pesado era guinchado por esse segundo caminhão e não estava com ocupantes.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para a ocorrência.

O trânsito na rodovia precisou ser interditado durante a atuação das equipes de resgate.

Fonte: O Tempo