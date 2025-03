ACIDENTE DE TRABALHO FATAL

Mecânico morre esmagado por caminhão durante manutenção em oficina de Mutum

MUTUM – Um acidente de trabalho tirou a vida de Tiago Maciel, torneiro mecânico, na tarde de sexta-feira (28/03), em Mutum. Ele realizava manutenção no eixo traseiro de um caminhão, quando o macaco hidráulico que sustentava o veículo cedeu, provocando o esmagamento da vítima.

De acordo com as informações apuradas, o caminhão estava ligado para acionar o sistema de ar dos freios, e com as rodas traseiras suspensas. No momento em que Tiago retirou um dos parafusos do conjunto, o veículo desceu repentinamente, atingindo-o fatalmente.

Funcionários da oficina ainda tentaram socorrê-lo, mas Tiago chegou sem vida à unidade de saúde da cidade. A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local do acidente e isolou a área até a chegada da perícia técnica.

Tiago Maciel era conhecido na cidade por sua dedicação e trajetória profissional. Começou trabalhando como empregado em oficinas e, com esforço, construiu seu próprio galpão, onde abriu sua oficina mecânica.

A tragédia comoveu moradores e clientes. Amigos e familiares lamentaram a morte precoce do trabalhador, que teve seus planos interrompidos de forma trágica. A Prefeitura de Mutum também emitiu nota de pesar pela trágica perda.

