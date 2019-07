Acidente com ônibus da Riodoce na BR-116, em Além Paraíba

DA REDAÇÃO – Um acidente com um ônibus da Viação Riodoce foi registrado na madrugada de ontem, na BR-116, em Além Paraíba. O impacto foi tão forte que a frente do veículo, que fazia a linha Governador Valadares/Rio de Janeiro, ficou destruída.

O resgate às vítimas foi feito em conjunto pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e por bombeiros das cidades de Além Paraíba e Carmo (RJ). De acordo com Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Além Paraíba, o veículo seguia sentido Rio de Janeiro, quando saiu da pista e colidiu com uma árvore, ficando em risco de capotamento em uma ribanceira de aproximadamente oito metros. Seis passageiros foram retirados do interior do veículo, assim como o motorista que ficou preso às ferragens.

O motorista, que não teve seu nome revelado, e os passageiros foram levados para o hospital São Salvador, em Além Paraíba. A reportagem do DIÁRIO entrou em contato com esta unidade de saúde, sendo informada que ela recebeu 17 passageiros, que foram atendidos e liberados. Somente o motorista continuava internado até o final dessa edição. Segundo informações, ele passaria por exames para então assim avaliar o seu quadro clínico.

O DIÁRIO também conversou com uma pessoa ligada à Viação Riodoce. Ela informou que o veículo estava com 45 passageiros, mas que nenhum deles se feriu com gravidade. Outra informação é que motorista fraturou as duas pernas, “porém não corre risco de morte”.

A empresa enviou uma equipe para o local e acionou o seguro dando assistência as vítimas. As causas já estão sendo apuradas.