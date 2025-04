Acidente com carreta deixa motorista gravemente ferido na BR 262

Saqueadores foram conduzidos pelos militares

MARTINS SOARES – Na noite de segunda-feira (7), uma carreta carregada de fraldas descartáveis e sabonetes tombou no km 05 da BR 262, entre Martins Soares e a divisa com o Espírito Santo. O acidente ocorreu quando o veículo descia a serra dos Emerick, no sentido ao estado capixaba. Ao fazer uma curva, a carreta saiu da pista, colidiu com uma árvore à margem da rodovia e tombou, causando danos significativos à cabine e ao baú do veículo.

O motorista, um homem de 40 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital César Leite, em Manhuaçu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência, e com o apoio da Polícia Militar de Martins Soares, conduziu à delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu algumas pessoas flagradas saqueando a carga da carreta.

Apesar do acidente, o trânsito no local ficou lento, mas não chegou a ser interrompido. As causas do tombamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Fonte: Portal Caparaó