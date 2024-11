Acidente com caminhões e ônibus deixa um morto e feridos na Grande BH

A batida aconteceu no km 430 da BR-381, no distrito de Ravena, em Sabará. Cinco veículos se envolveram no acidente: três caminhões, um ônibus e um carro.

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas – uma em estado grave – em um acidente na BR-381, na altura do distrito de Ravena, em Sabará, na Grande BH, nesta terça-feira (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco veículos se envolveram na batida: três caminhões, um ônibus e um carro. O local é uma curva acentuada.

“Nós percebemos que, no total da ocorrência, a gente tinha 26 vítimas aqui no local, uma vítima se encontrava em óbito e em estado grave. As demais vítimas estavam conscientes, orientadas, estáveis e foram conduzidas para alguns hospitais aqui da região, como a Santa Casa de Caeté e de Sabará”, explicou o capitão do Corpo de Bombeiros Lucas Costa.

O motorista de um dos caminhões, que ficou em estado grave, foi encaminhado pelo helicóptero Pégasus ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

