ACIAM discute propostas para o 26º Simpósio de Cafeicultura

Evento está previsto para acontecer nos dias 02 e 03 de abril de 2025

MANHUAÇU – A Associação Comercial, Industrial e Agronegócios de Manhuaçu (ACIAM), realizou nesta segunda-feira (9) uma reunião técnica, com a finalidade de alinhar detalhes e propostas para a realização do 26º Simpósio de Cafeicultura, tradicional momento de busca pela informação aos cafeicultores da região. O evento contou com a participação de representantes da ACIAM, Sindicato Rural, SENAR, EMATER, Instituto Federal (IF) e Secretaria Municipal de Agricultura.

O Simpósio de Cafeicultura é considerado um dos mais importantes da Zona da Mata, que reúne centenas de produtores de café e, as principais lideranças do setor que, anualmente discutem a política sobre a cafeicultura, inovações tecnológicas e tendência de mercado. O simpósio é o espaço para os cafeicultores debaterem as ações eficazes, que garantam a produtividade e mercado, para comercialização do café produzido na região de montanha.

O 26º Simpósio de Cafeicultura está previsto para acontecer, nos dias 02 e 03 de abril de 2025. Os representantes das instituições ligadas à cafeicultura optaram, por temas relevantes e atuais. Irrigação, plantas de cobertura como receita perfeita para a agricultura regenerativa, micro-terraceamento em lavouras de café, uso do Drone na lavoura (custo, eficiência), além de outras palestras com assuntos variados, para fazerem a diferença no dia a dia dos cafeicultores.

Uma nova tecnologia aplicada na cafeicultura

A micro-terraceamento é uma técnica nova que vendo desenvolvida, e sendo utilizada em áreas montanhosas. Por isso, seu uso pelos cafeicultores ainda é pequeno. No entanto, o uso dessa prática vem ganhando força, nestes dois últimos anos, em função da divulgação realizada e dos bons resultados alcançados. A técnica consta da abertura de terraços, com cerca de 1 m de largura, nas ruas ou no espaço entre-linhas do cafezal, para ali formar caminhos mais planos, onde possam transitar tratores estreitos.

Para o presidente da ACIAM, Walter Vargas, cada simpósio realizado existe a preocupação de trazer novidades para os cafeicultores, tecnologia aplicada e a tendência de mercado. Ele conta que, a reunião serviu para alinhar muitas ideias importantes dentro do universo ligado à cafeicultura. “Manhuaçu é a capital do café e, temos de alavancar ideias novas, e tomarmos posse desse título. Anda estamos abertos a sugestões, aos mais variados temas a serem inseridos na programação. A Passarela do Café foi um atrativo no 25º Simpósio e, para o próximo ano estará novamente no evento”, ressalta Walter Vargas.

Eduardo Satil / Rádio Caparaó