Extensão e cursos de graduação do UNEC concluem arrecadações para o RS

CARATINGA – A ação solidária para o Rio Grande do Sul, da Fundação Educacional de Caratinga, teve início há cerca de um mês e, tendo em vista a grande necessidade, foi prorrogada. Nesta última etapa, as coordenações dos cursos do Centro Universitário de Caratinga – mantido pela FUNEC – se uniram e envolveram os acadêmicos, professores e outros colaboradores da instituição.

“É uma iniciativa muito importante e que faz parte da FUNEC, também, trabalhar para trazer soluções a ações sociais. Portanto, neste momento de catástrofe, de perdas gigantescas devido às enchentes, qualquer ajuda é bem-vinda. O pouco que nós podemos fazer, por meio destas doações captadas dentro da instituição, auxilia e serve de incentivo para que outras pessoas, instituições e órgãos também façam”, disse o coordenador do curso de Fisioterapia, Celso Júnior.

São produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentos, ração, água e até roupas, arrecadados.

“Foi um momento de muita sensibilização, humanização, em que nós convidamos os alunos para que eles partilhassem uma pequena doação para contribuir com as vítimas desta tragédia no Rio Grande do Sul. Com isso, nós percebemos como nós, seres humanos, conseguimos trabalhar a empatia, sentir a dor do outro, e que, mesmo distantes, podemos colaborar. Não foi uma surpresa, porque nós sabemos que nosso alunado tem essa característica solidária, mas foi algo grandioso e que nos deixou muito satisfeitos com o retorno que obtivemos”, pontuou a coordenadora da Psicologia, Cláudia Silveira.

A coordenadora da Enfermagem, Júnia de Oliveira Alves, confirmou que a iniciativa também vem de encontro a um dos pilares da Enfermagem, que é a empatia: “É muito importante se colocar no lugar do outro. E, quando nós lançamos a campanha, na comunidade acadêmica, todos abraçaram a causa e fizeram suas doações”.

A solidariedade de todos nesta corrente do bem, praticamente encheu um caminhão, na noite da última segunda-feira (10/06), que levou tudo para os Correios, com destino às vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

“Meu coração se aquece porque eu sempre tenho este desejo de ajudar as pessoas e como eu não tenho condições de ir até lá eu aproveitar esta oportunidade. É pouco para mim mas sei que para eles é muito!”, declarou a acadêmica do 9º período de Fisioterapia, Daniela Brum Emerick.