AÇÃO HUMANITÁRIA

Polícia Militar e parceiros ajudam família com dificuldades financeiras

CARATINGA – A Polícia Militar realizou um gesto nobre em tempo de crise financeira a uma família residente no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Integrantes do 62º Batalhão fizeram a entrega de parte de uma quantia arrecadada entre militares e amigos nesta última quarta-feira (22).

Alguns policiais souberam que em 2007, Geraldo Evangelista Ferreira sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e as sequelas foram graves. Ele deixou de andar, falar e desde então passou a se alimentar através de uma sonda. Após Geraldo ficar acamado as despesas ficaram muito altas e várias ações já foram realizadas para ajudá-lo.

Recentemente as despesas do tratamento de Geraldo estavam atrasadas e foi então que os policiais com ajuda de alguns parceiros quitaram as notas no valor de 1.460,00 e ainda foi entregue à família a quantia de R$ 580,00.

A esposa de Geraldo, Maria de Lourdes Lucas Ferreira agradeceu a ajuda. “Vocês foram anjos que apareceram em nossas vidas, agradeço do fundo do meu coração”.