Ação entre PM e PC resulta na prisão de suspeito e na apreensão de drogas

CARATINGA – Na tarde dessa quinta-feira (27), a polícias Civil e Militar deflagraram operação para cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. A ação resultou na prisão de um suspeito, 32 anos, e na apreensão de drogas.

Na residência onde o suspeito foi preso, que fica no Bairro das Graças, os policiais encontraram e apreenderam três pedras brutas e três papelotes de cocaína, dezessete pedras de crack, que embaladas e prontas para a venda, bem como uma balança digital de precisão.

Ainda durante o cumprimento da medida cautelar, os policiais encontraram e apreenderam um caderno contendo a anotação de contabilidade referente ao crime de tráfico de drogas, bem como a quantia de R$ 470,00, cuja procedência não foi informada.

“Os cumprimentos dos mandados tiveram por objetivo angariar elementos de informação a respeito da autoria e materialidade do crime de roubo praticado na manhã do dia 25 de janeiro deste ano na Joalheria Pontual, no centro de Caratinga”, afirmou o delegado Sávio Moraes.

O suspeito, que já possuía antecedentes criminais pelos crimes de porte de drogas para uso próprio, roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio, foi autuado em flagrante por suposta prática do delito de tráfico e drogas, e encaminhado ao Presídio de Caratinga.

“As investigações continuam”, frisa o delegado.