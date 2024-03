Ação entre PC e PM resulta em prisão de autor e apreensão de drogas em Ipanema

IPANEMA – Na tarde desta terça-feira (12), as polícias Civil e Militar realizaram uma operação em conjunto que resultou em prisão de autor e apreensão de entorpecentes em Ipanema. A ação teve como objetivo desmantelar o tráfico de drogas na cidade.

As equipes policiais se dirigiram até uma residência localizada na rua Alberto de Souza, no bairro Bela Vista, para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 28 anos. Ao notar a presença policial, o suspeito correu para os fundos do imóvel, porém foi contido pelos policiais.

Durante a ação, uma equipe policial que monitorava os fundos da residência testemunhou o homem dispensando uma bolsa contendo pedras de crack, sacolas de chup-chup e um carregador de pistola municiado com 12 munições calibre 9mm intactas.

No decorrer da busca na residência, foi encontrada uma arma de fogo calibre 9mm, modelo G2C, com mira holográfica acoplada (laser). Na cozinha, os policiais localizaram materiais para o preparo de drogas, além de microtubos tipo eppendorf, plástico filme, uma faca com resquícios de crack, uma lâmina, comprimidos de êxtase enrolados em plástico filme, uma peneira e uma balança de precisão.

O telefone celular do suspeito foi apreendido, juntamente com a quantia de R$ 995,00 em diversas notas, e um pote contendo várias moedas, totalizando R$ 91,60.

Diante dos fatos, o autor foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos durante a operação.