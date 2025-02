Ação da PM resulta na prisão de casal e na apreensão de 140 barras de maconha e 4 mil reais

MANHUAÇU – Na noite deste domingo (23), uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de casal e na apreensão de 140 barras de maconha e 4 mil reais. A ocorrência foi registrada na rua Francisco Fialho, em Manhuaçu.

A equipe Tático Móvel visualizou um veículo suspeito, um Polo, que estava estacionado em um local não usual. Ao realizar a verificação do carro, os militares perceberam um forte cheiro de maconha vindo do porta malas do veículo, e, com o uso de lanternas foi possível visualizar a droga.

As equipes policiais localizaram o proprietário do veículo, de 43 anos e sua companheira, de 24 anos em um hotel. Ambos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.

Ao todo foram apreendidas 140 barras de maconha, R$ 4.000,00 em dinheiro, dois telefones celulares, sendo o veículo removido ao pátio credenciado do Detran.

“A Polícia Militar de Minas Gerais ressalta que essa ação é resultado do trabalho das equipes policiais no combate ao tráfico de drogas e aos crimes violentos, com o compromisso de garantir a segurança da sociedade. E reforça a importância da participação da comunidade através do repasse de informações por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos telefones 181 e 190”, destaca o comando da PM.