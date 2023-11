Acaiaca: Bebê de 11 meses morre afogada ao cair dentro de balde com água

A Polícia Militar de Acaiaca registrou a morte de uma criança de 11 meses por afogamento num balde. A ocorrência foi por volta de 13 horas de terça-feira, 21/11, no bairro Nova Esperança.

A mulher de 27 anos, mãe da criança, afirmou que estava deitada com o marido de 38 anos, mais a neném e outros filhos no quarto do casal. A menina desceu da cama e deixou o quarto andando. A mãe falou que não se preocupou, pois sabia que a casa estava fechada e que não haveria riscos, contudo, havia esquecido a existência de um balde em outro cômodo.

A mulher disse também que pediu sua filha de cinco anos para chamar a irmã de 11 meses, mas ela não respondia aos seus chamados. Quando foram verificar, a bebê já se encontrava com a cabeça dentro do balde, desacordada e com os lábios azulados.

Os pais retiraram a criança de dentro do balde tentaram reanimá-la de todas as formas, contudo, sem sucesso. Em seguida, acionaram a Polícia Militar e funcionários do Posto de Saúde. No hospital, o médico de plantão confirmou o óbito a criança.

Os pais foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil para maiores esclarecimentos dos fatos considerando pela PM a prática, em tese, do crime de abandono de incapaz. O inquérito será instaurado e o caso será investigado pela 5º Delegacia Regional de Polícia Civil de Ponte Nova.