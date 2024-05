Acadêmicos da Nutrição do UNEC dão treinamento no ‘Estadual’ para manipuladores de alimentos

CARATINGA – Com uma parceria ativa, mais uma vez, o curso de Nutrição do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, e a Escola Estadual José Augusto Ferreira, o Estadual, se uniram para capacitar e aprimorar os conhecimentos de todos os envolvidos. Com uma temática de grande relevância para a comunidade de uma forma geral, trata-se do “Treinamento de Manipuladores de Alimentos”.

“Estamos trabalhando a questão da segurança alimentar e nutricional que é um dos eixos importantes que a escola prioriza. Essas boas práticas são exigências do Estado e do Município. Está no Estatuto do Pilar da Nutrição Saudável, a Segurança alimentar. São desenvolvidos, então, os parâmetros bioquímicos do cardápio, o equilíbrio e a harmonia para que este alimento, esta merenda, chegue ao prato do aluno de acordo com esses pré-requisitos. Por isso, viemos promover este treinamento, habilitar estes manipuladores para que se aprimorem dentro de suas logísticas de serviços prestados”, explicou a coordenadora do curso de Nutrição do UNEC, Brunela Laignier.

“Este treinamento representa a valorização e a compreensão do serviço diário de uma outra maneira, com uma outra visão, com outro olhar”, acrescentou o diretor escolar Jean Fellipe Campos.

Além dos auxiliares de serviço geral da escola, alunos dos cursos técnicos de Recursos Humanos e Agente Comunitário de Saúde (cursos profissionalizantes), também participaram do treinamento dado pela coordenadora da Nutrição do UNEC e os acadêmicos do 3º período do curso, por meio do projeto do ECC – que é a Extensão como Componente Curricular.

“Mais do que utilizar e entender como manipular estes alimentos de uma forma segura nas nossas casas, os nossos alunos da Educação Profissional, por exemplo, os Agentes Comunitários de Saúde, adquirindo estas informações podem ser multiplicadores nas famílias que eles atendem. E os Técnicos em Recursos Humanos podem dividir estas informações nas empresas em que eles trabalham. Então, além de praticar nas nossas vidas, eles também vão multiplicar estas informações aprendidas aqui”, esclareceu a coordenadora da Educação Profissional, Rúbia Armond.

Carmo José, mais conhecido como Júnior. Ele é estudante do curso técnico de Agente Comunitário de Saúde e sabe da relevância desse curso para sua formação, tendo em vista que a adoção de medidas de higiene pessoal e controle de qualidade ajudam a prevenir a contaminação por bactérias, vírus e outros agentes patogênicos, garantindo a qualidade e a segurança dos alimentos. “Nós vemos muitos casos de pessoas com infecções, idosos e crianças que estão passando mal com diarreia, por exemplo. Então, muitas vezes, tudo isto está relacionado à manipulação inadequada dos alimentos. Com este treinamento nós estaremos melhor preparados para orientar esse público”.

Jane Mattos é graduanda do 3º período de Nutrição e participou da realização. Para ela, um momento ainda mais especial já que ela estava levando os conhecimentos adquiridos em sala de aula para pessoas que atuam e estudam na escola pública onde ela passou boa parte da vida. “Aqui nós estamos ajudando a todos não só na questão profissional, mas até em âmbito domiciliar”.