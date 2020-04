Academias e restaurantes voltam a abrir

CARATINGA – A maioria das academias e restaurantes começou a funcionar nesta segunda-feira (27). O decreto 065 assinado pelo prefeito Welington Moreira e que ainda está em vigor, determinava que esses estabelecimentos deveriam ficar fechados até a última quinta-feira (23) por precaução a pandemia do coronavírus. Para que voltassem a funcionar, algumas medidas de segurança tiveram que ser tomadas pelos proprietários.

ACADEMIA

David Lima Tallert, proprietário e instrutor da academia Maximus Fitness, que fica no Sesi Minas, disse que várias adequações foram realizadas para atender o público. “Aumentamos o espaçamento de todos os aparelhos, colocamos aparelhos fora da academia ao ar livre, desligamos algumas esteiras para que haja espaço de 1,5 metros entre os alunos, colocamos a parte aeróbica na parte de fora para diminuir número de alunos dentro da academia e temos frascos de álcool em gel fixado nas paredes das academias”, explicou David.

E ainda com intuito de evitar aglomeração, nos horários noturnos há limitação do número de alunos que vão treinar, pois o público é maior. “Durante o dia ainda não sabemos quantos alunos voltarão agora para academia, e com passar do tempo se percebermos que terá aglomeração, limitaremos número de alunos”, ressaltou o instrutor.

RESTAURANTE

Os restaurantes também aos poucos vão abrindo as portas, mas com muito zelo. Adenio Geraldo de Oliveira Júnior, proprietário do restaurante “Ki Sabor Comida Caseira”, que fica no bairro das Graças, disse que para segurança dos clientes está mantendo espaço entre as mesas conforme a Vigilância Sanitária determinou. “Temos álcool em gel espalhado pelo restaurante e não permitimos aglomeração no salão e em volta do fogão, e apenas duas pessoas podem ocupar uma mesa”, explicou Adênio Júnior.

A prefeitura de Caratinga ainda deve publicar novo decreto sobre o funcionamento desses locais.