Academias, bares, restaurantes e lanchonetes retomam atividades com restrições

Prazo de 15 dias inicialmente estabelecido para suspensão foi encerrado

CARATINGA- Encerrou-se o prazo de 15 dias inicialmente estabelecido por meio de decreto para suspensão das atividades de academias de ginásticas, além do consumo de produtos no interior de bares, restaurantes e lanchonetes. Ontem, alguns destes estabelecimentos já haviam retomado o funcionamento e outros já planejavam para os próximos dias o retorno de suas atividades normais.

Conforme a Prefeitura, um novo decreto será editado e até que isso ocorra fica valendo o decreto 065, que autoriza o funcionamento destes estabelecimentos, respeitadas as recomendações de prevenção.

No caso das academias, funcionamento restrito a 50% da sua capacidade de lotação por horário; higienização periódica de todos os seus equipamentos, o que deverá ser feito a cada utilização; e garantir o espaçamento de dois metros entre colaboradores e clientes.

Para bares, restaurantes e lanchonetes, todo o estabelecimento deve ser higienizado periodicamente, principalmente as áreas em que haja maior circulação de pessoas; funcionamento restrito a 50% da sua capacidade de lotação por horário; e as mesas devem estar distanciadas de modo que todos os clientes estejam distantes, no mínimo, 2 metros uns dos outros, limitado a dois clientes por mesa, e deixando expresso e ostensivamente que a permanência máxima de clientes no estabelecimento é de uma hora.

Além disso, é necessário estabelecer meio apto a garantir que colaboradores e clientes permaneçam distantes, no mínimo, 2 metros uns dos outros, inclusive com a colagem de fitas no chão de coloração vermelha ou amarela. E suspender o serviço de self-service, oferecendo apenas as opções à la carte e marmitex, as quais devem ser preparadas observando-se as normativas da Vigilância Sanitária.