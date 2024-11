Academia Novo Tigre promove exame de faixa

MANHUAÇU – Para os alunos da Academia Novo Tigre de Taekwondo, a manhã deste domingo (24), teve um ingrediente a mais, que misturou adrenalina, nervosismo e expectativa, ao serem submetidos ao exame de faixa. Mesmo acompanhado dos pais, os 17 examinandos não desviaram os olhares para os mestres, que estavam atentos durante a avaliação. A modalidade indica técnica de combate sem armas, para a defesa pessoal, envolvendo a destreza no emprego das mãos e punhos, de chutes voadores, socos e golpes com as mãos e pés. Todas as etapas foram rigorosamente avaliadas aos examinandos no Dojang.

Segundo o professor e examinador, Mário Toledo (Caratinga), o aluno precisa ser assíduo, disciplinado, pois a troca de faixa é uma graduação importantíssima. Refere-se ao esforço, pois a avaliação varia com o nível do aluno. “Os golpes, técnicas aplicadas, execução correta, postura, chute e disciplina, teste físico, formas, sparing e quebramento são fundamentais, na hora do exame de faixa, que acontece de seis em seis meses”, destaca Mário Toledo.

O professor da academia Novo Tigre de Taekwondo, Maikron Barbosa enalteceu o desempenho dos alunos e, ao mesmo tempo ressaltou que o exame de faixa não é apenas mudar de cor. “Tem uma importância muito grande esse momento. A faixa representa mais responsabilidade para cada um, principalmente na participação de campeonatos. E, para o próximo ano estaremos disputando. Espero a participando de todos nos eventos”, disse. Todos os 17 examinandos foram aprovados, ficaram felizes com mais uma graduação.

Eduardo Satil / Rádio Caparaó / Cidade Total